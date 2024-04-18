Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал свой комментарий после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

Напомним, встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки испанского клуба, благодаря чему «Реал» вышел в полуфинал.

- Тяжело выбывать из турнира таким образом. Мы сделали все, что могли, я горжусь своей командой. Впереди у нас есть свои задачи, которые нужно выполнить, так что нужно это сделать. Как всегда, спасибо вам за поддержку, - написал норвежец в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Холанн провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал шесть результативных передач на своих партнёров. Его контракт с английским клубом действует до 2027 года.