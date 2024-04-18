Капелло: «Анчелотти — величайший тренер в мире»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти, который смог вывести «сливочных» в полуфинал Лиги чемпионов

Накануне мадридский клуб по сумме двух встреч переиграл «Манчестер Сити».

«Карло Анчелотти — величайший тренер в мире, его результаты доказывают это. Главная его сила заключается в адаптации стиля игры под характеристики его футболистов. Это помогает им становится лучше», — цитирует итальянского специалиста известный журналист Николо Скира в соцсетях.

Коллектив Карло Анчелотти за выход в финал турнира поборется с немецкой «Баварией». Первая встреча между коллективами запланирована на 30 апреля в Мюнхене (Германия).