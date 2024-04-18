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Лига чемпионов

Дьяков выделил главного фаворита Лиги чемпионов

18 Апреля 2024 • 18:55 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
30.04 22:00

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о фаворите нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Эксперт признался, что ранее считал фаворитами «Интер» и «Манчестер Сити», но оба покинули турнир.

«Наверное, «Реал» станет победителем, «Бавария» не так классно играет», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

При этом экс-игрок считает, что в полуфинале Лиги чемпионов могут произойти разные события, и «Бавария» может показать хорошую игру, несмотря на свои проблемы.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с мадридским «Реалом», а дортмундская «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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