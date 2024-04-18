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Фердинанд: «Санчо покинул «Манчестер Юнайтед» на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале Лиги чемпионов»

18 Апреля 2024 • 18:52 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Атлетико М

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре Джедона Санчо в дортмундской «Боруссии».

Напомним, что английский вингер «красных дьяволов» перебрался в немецкий клуб на правах аренды.

«Санчо нужно многое доказать, и он делает это. Он покинул «Манчестер Юнайтед» на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ». Кто мог такое предположить?», – приводит слова бывшего футболиста издание Goal.

Ранее приводилась информация, что Санчо не отказался от карьеры в «Манчестер Юнайтед». 24-летний футболист будет готов вернуться в клуб, если Эрик тен Хаг покинет тренерский мостик по завершению сезона.


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Боруссия Дортмунд Рио Фердинанд Лига Чемпионов Джедон Санчо ещё теги

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