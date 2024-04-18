Каррагер: «У «Реала» есть менталитет победителей и вера в то, что они — лучшая команда в Европе»

Экс-игрок обороны «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о выходе мадридского «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Накануне мадридский клуб по сумме двух встреч переиграл «Манчестер Сити».

«Я не думаю, что «Реал» лучшая команда, чем «Манчестер Сити». «Сити» был лучше, но у Мадрида есть что-то особенное. Они контролируют своих соперников. У них есть менталитет победителей, вера в то, что они — лучшая команда в Европе», — цитирует бывшего футболиста мерсисайдцев издание AS.

Таким образом, коллектив Карло Анчелотти за выход в финал турнира поборется с немецкой «Баварией». Первая встреча между коллективами запланирована на 30 апреля в Мюнхене (Германия).