Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал»

Известный в прошлом футболист Пол Мерсон высказался о матче Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Напомним, мадридская команда одержала победу по пенальти и вышла в полуфинал.

«Манчестер Сити» сделал с «Реалом» то же, что делал с «Лутоном». Все, кто смотрел игру, были ошеломлены. То, что «Реал» прошёл «Сити», было чистой удачей. «Сити» полностью уничтожил «Реал». Они их опозорили.

Это одна из самых односторонних игр, которые я когда-либо видел. «Сити» просто не повезло. «Реал» не может думать, что они сильнее «Манчестер Сити». Они отстают на миллион миль», - слова Мерсона приводит Sky Sports.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Баварии».