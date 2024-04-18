Семью Асенсио оскорбляли на матче с «Барселоной»

Во вторник вечером в Лиге чемпионов проходил ответный матч 1/4 финала между «Барселоной» и «ПСЖ». На стадионе присутствовала семья атакующего полузащитника парижской команды Марко Асенсио. Как сообщает L’Equipe, близким 28-летнего футболиста пришлось сталкиваться с оскорблениями.

Стоит сказать, что ранее Марко Асенсио выступал за мадридский «Реал».

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Барселону» на выезде со счётом 4:1. Команда Луиса Энрике пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, где её соперником станет дортмундская «Боруссия». Матчи пройдут в конце апреля – начале мая.