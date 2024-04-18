Бывший футболист «Барселоны» Глеб: «Реал» — король Лиги чемпионов»

Экс-хавбек «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о выходе мадридского «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Накануне мадридский клуб по сумме двух встреч переиграл «Манчестер Сити».

«Вылет «Манчестера» не удивил. У «Реала» огромный опыт. Они короли Лиги чемпионов. Хотя «Сити» достаточно опытная команда и показывала красивый футбол. Обе команды — одни из лучших в мире», — приводит слова бывшего белорусского футболиста издание «СЭ».

Таким образом, коллектив Карло Анчелотти за выход в финал турнира поборется с немецкой «Баварией». Первая встреча между коллективами запланирована на 30 апреля в Мюнхене (Германия).