Араухо: Я не чувствую ответственности за вылет «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос, чувствует ли он ответственность за вылет команды из Лиги чемпионов.

«Нет. Но это явно повлияло на игру, потому что у нас осталось десять игроков. Но в самой игре есть много вещей. Я благодарен тем, кто присылает мне сообщения поддержки. Когда я выходил после игры, фанаты кричали: «Уругваец, уругваец!» - слова Араухо приводит Marca.

Напомним, что Рональд Араухо был удалён с поля при счёте 1:0 в пользу «Барселоны» в ответном матче с «ПСЖ». В итоге «сине-гранатовые» проиграли 1:4 и вылетели (4:6 по сумме двух встреч).

Сейчас «Барселона» готовится к матчу Ла Лиги против «Реала», который пройдёт 21 апреля.

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