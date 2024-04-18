Кроос пошутил над Киммихом после победы «Баварии» над «Арсеналом»: «Сходи к парикмахеру»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос обратился к хавбеку «Баварии» Йозуа Киммиху после победы мюнхенского клуба над лондонским «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкой команды, единственный мяч забил Киммих. Таким образом, мюнхенцы пробились в полуфинал турнира, так как первая игра в Лондоне закончилась вничью – 2:2.

«Перед полуфиналом сходи ещё разок к парикмахеру», — написал Кроос в соцсетях, подколов партнёра по сборной Германии.

Добавим, что за выход в финал ЛЧ коллектив Томаса Тухеля поборется с мадридским «Реалом». Первая встреча между командами запланирована на 30 апреля в Мюнхене.