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Кроос пошутил над Киммихом после победы «Баварии» над «Арсеналом»: «Сходи к парикмахеру»

18 Апреля 2024 • 16:40 Комментировать (1)
Бавария
1:0
Арсенал

Полузащитник «Реала» Тони Кроос обратился к хавбеку «Баварии» Йозуа Киммиху после победы мюнхенского клуба над лондонским «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкой команды, единственный мяч забил Киммих. Таким образом, мюнхенцы пробились в полуфинал турнира, так как первая игра в Лондоне закончилась вничью – 2:2.

«Перед полуфиналом сходи ещё разок к парикмахеру», — написал Кроос в соцсетях, подколов партнёра по сборной Германии.

Добавим, что за выход в финал ЛЧ коллектив Томаса Тухеля поборется с мадридским «Реалом». Первая встреча между командами запланирована на 30 апреля в Мюнхене.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Лига Чемпионов Тони Кроос Йозуа Киммих ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Антидыня
18 Апреля 2024 в 16:49
Как бы перед полуфиналом Модрич не вытеснил тебя из основного состава)
Киммих сходит куда надо без твоих советов.
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