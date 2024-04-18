Араухо высказался о своём удалении в матче с «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал комментарий по поводу своего удаления в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ». Уругваец получил красную карточку, когда его команда вела 1:0. В итоге «Барса» проиграла 1:4 и вылетела.

«Всем «сине-гранатовым» грустно от вылета. Мы могли пройти дальше, поэтому теперь опечалены. В игре может произойти что угодно, шансы 50 на 50. Если бы судья не зафиксировал нарушения, ничего бы не произошло. Но если он зафиксировал нарушение, то должен был меня удалить», - цитирует Араухо Marca.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 21 апреля – против «Реала» в Ла Лиге.