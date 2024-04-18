Араухо – об упрёке Гюндогана: Я лучше промолчу

После вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов полузащитник Илкай Гюндоган упрекнул защитника Рональда Араухо, получившего красную карточку по ходу первого тайма. Уругвайца попросили прокомментировать слова одноклубника.

«Я предпочитаю держать при себе то, что я думаю о заявлениях Гюндогана. У меня есть понятия и ценности, которые необходимо уважать», - сказал Араухо, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Напомним, что Араухо был удалён при счёте 1:0 в пользу «Барселоны». В итоге каталонцы проиграли «ПСЖ» на своём поле с результатом 1:4.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 21 апреля – против «Реала» на поле соперника.