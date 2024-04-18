Рио Фердинанд сделал необычный комплимент Беллингему

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд пообщался с Джудом Беллингемом в эфире TNT Sports после победы «Реала» над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Когда Беллингем оставил микрофон и ушёл, Фердинанд сделал звёздному игроку необычный комплимент.

«Вот такой он человек. Если ваша дочь собирается привести кого-то домой, то вы точно хотели бы, чтобы это был Беллингем», - такую фразу произнёс Фердинанд.

Напомним, что «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти после двух ничьих (1:1, 3:3). Джуд Беллингем реализовал свой удар в серии.