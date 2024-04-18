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Милитао попросил не ставить его на пенальти – Анчелотти раскрыл причину

18 Апреля 2024 • 14:58 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Реал Мадрид

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов по итогам серии одиннадцатиметровых ударов. Выяснилось, что защитник Эдер Милитао попросил Карло Анчелотти не ставить в пятёрку бьющих пенальти.

После игры Анчелотти сказал журналистам, что просьба Милитао была связана с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном. Милитао считал, что партнёр по сборной Бразилии хорошо его знает, поэтому может «прочитать».

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» будет сражаться с «Баварией». Во второй паре билет в финал разыграют «ПСЖ» и «Боруссия» из Дортмунда.

Сын Анчелотти объяснил выбор пенальтистов «Реала»

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