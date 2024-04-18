Сын Анчелотти объяснил выбор пенальтистов «Реала»

«Реал» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв «Манчестер Сити» в серии одиннадцатиметровых ударов. Член тренерского штаба «сливочных» Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти, объяснил выбор пенальтистов.

«Когда оставалось четыре или пять минут, я начал думать. Беллингем – хороший пенальтист, Модрич – хороший пенальтист, Васкес – очень хороший пенальтист. У Начо есть опыт и характер, на тренировках мы видели, что он полон решимости пробивать пенальти. А Рюдигер – игрок с яйцами.

Вальверде должен был бить пятым, но он сказал, что очень устал. Поэтому мы решили, что пятым пробьёт Рюдигер. Решение принимал тренерский штаб», - слова Давиде Анчелотти приводит Mundo Deportivo.