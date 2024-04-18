Родри признался, чем «Реал» удивил игроков «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов. Как известно, «горожане» проиграли «Реалу» в серии пенальти.

«Реал» забил свой единственный момент. В футболе не важны заслуги – важны только голы. Мы не ожидали, что «Реал» будет настолько оборонительным. Нам казалось, что они хотят дождаться серии пенальти. В итоге «Реал» выиграл матч, в котором победу заслужили мы», - слова Родри прозвучали в программе El Larguero.

В полуфинале Лиги чемпионов соперником «Реала» будет «Бавария». За второй билет в финал будут бороться «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».