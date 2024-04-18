Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала»

«Реал» пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти обыграла «Манчестер Сити» по итогам серии пенальти после двух ничьих (3:3, 1:1). Героем вечера стал голкипер мадридской команды Андрей Лунин, который взял два одиннадцатиметровых удара.

В социальных сетях фанаты активно обсуждают видео, снятое с трибуны «Этихад Стэдиум». На нём заснят решающий пенальти в исполнении Антонио Рюдигера. После точного удара радостный немец бежит к скамейке запасных своего клуба. При этом Лунин без каких-либо эмоций спокойно идёт по полю. Холодная реакция футболиста на столь яркую победу удивила болельщиков.