Мусиала высказался о выходе «Баварии» в полуфинал Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о минимальной победе над лондонским «Ареналом» в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Немцы выиграли на своем поле со счетом 1:0.

«Очень много эмоций после победы. Мы давно не играли в ½ финала», - передает слова футболиста belNSports.

В первой встрече команды расписали мировую со счетом 2:2. Таким образом, немецкий гранд по сумме двух матчей одолел «канониров» со счетом 3:2.

Добавим, что за выход в финал Лиги чемпионов «Бавария» поборется с мадридским «Реалом», выбившим «Манчестер Сити».