Опубликована символическая сборная недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Стала известна символическая сборная недели Лиги чемпионов по версии портала Whoscored. В число 11 футболистов попали четыре представителя дортмундской «Боруссии».
Символическая сборная недели Лиги чемпионов по версии WhoScored:
Вратарь: Андрей Лунин («Реал»);
Защитники: Ян Матсен («Боруссия» Дортмунд), Начо Фернандес («Реал»), Эрик Дайер, Йозуа Киммих (оба — «Бавария»);
Полузащитники: Бредли Баркола («Пари Сен-Жермен»), Юлиан Брандт, Марсель Забитцер (оба — «Боруссия» Дортмунд);
Нападающие: Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд).
Напомним, что в полуфинале турнира сыграют «Бавария» - «Реал» и «ПСЖ» - «Боруссия» Д.
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