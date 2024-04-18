Опубликована символическая сборная недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Стала известна символическая сборная недели Лиги чемпионов по версии портала Whoscored. В число 11 футболистов попали четыре представителя дортмундской «Боруссии».

Символическая сборная недели Лиги чемпионов по версии WhoScored:

Вратарь: Андрей Лунин («Реал»);

Защитники: Ян Матсен («Боруссия» Дортмунд), Начо Фернандес («Реал»), Эрик Дайер, Йозуа Киммих (оба — «Бавария»);

Полузащитники: Бредли Баркола («Пари Сен-Жермен»), Юлиан Брандт, Марсель Забитцер (оба — «Боруссия» Дортмунд);

Нападающие: Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд).

Напомним, что в полуфинале турнира сыграют «Бавария» - «Реал» и «ПСЖ» - «Боруссия» Д.