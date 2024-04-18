Холанн не решает, «Реал» утирает нос Гвардиоле, «Бавария» побеждает любимчика

Силва показал, как не надо делать

«Манчестер Сити» впервые с 2020 года не вышел в полуфинал Лиги чемпионов. После ничьей 1:1 в основное плюс дополнительное время «небесно-голубые» проиграли «Реалу» 3:4 в серии пенальти (в первом матче было 3:3 безо всяких пенальти). В полуфинале «сливочные» сыграют с «Баварией», которая убрала со своего пути лондонский «Арсенал» (1:0 после 2:2 на прошлой неделе).

На гол Родриго «Ман Сити», атаковавший гораздо больше, ответил точным выстрелом де Брёйне. Потом Гвардиола заменил его и опять блеклого Холанна – а может, лучше было оставить их на поле? Если верить Пепу, те сами напросились пойти на лавку. В серии пенальти маху неожиданно дал сначала Модрич – Эдерсон взял его попытку. Но Лунин отразил два удара – от Бернарду Силвы и Ковачича.

Силва вообще пробил очень плохо – там реально отразил бы любой, оставшийся стоять на месте. Эдерсон поучаствовал в активной фазе пенальти – чётко и без промаха. Гвардиола наметил ему пробивать пятый по счёту удар хозяев – было бы красиво, если бы вратарь принёс победу «Сити» нестандартным образом. Но победу принёс «Реалу» Рюдигер следующей попыткой.

АПЛ самая сильная лига?

«Бавария» на классе справилась с «Арсеналом» благодаря голу Киммиха. То есть проваливший внутренний чемпионат мюнхенский клуб имеет возможность спасти сезон в целом победой в Лиге чемпионов. А «Арсенал» рискует в очередной раз подтвердить реноме неудачника и там, и там. Упование Артеты на то, что «канониры» не играли в четвертьфинале ЛЧ четырнадцать лет, выглядит утешением для слабых.

Никогда раньше Лига чемпионов не теряла два английских клуба за один день. Первый раз за четыре года полуфиналы ЛЧ пройдут без участия команд с Туманного Альбиона. Впервые за столько же времени на этой стадии оказалась «Бавария». А вот выбила она «Арсенал» из плей-офф Лиги чемпионов уже пятый раз. «Реал» проследовал в 1/2 финала ЛЧ рекордный семнадцатый раз (у «Баварии» тринадцать таких выходов).

Немецкие 50 процентов

Третий раз получается, что в полуфиналы Лиги чемпионов выходят два клуба из Германии. В сезоне 2012/2013 годов компанию «Баварии» в этом плане составила дортмундская «Боруссия» (как и сейчас), а в сезоне 2019/2020 годов – «РБ Лейпциг». В обоих случаях мюнхенцы становились обладателями ушастого трофея. Сейчас может повториться финал-2013, где «Бавария» схлестнулась с «Боруссией».

«Реал» шестой раз отправил прочь из Лиги чемпионов действующего победителя турнира, это обновление своего рекорда. «Сливочные» выигрывали престижнейший континентальный трофей в пяти предыдущих таких случаях. Анчелотти стал первым, кто выбил коллегу Гвардиолу из ЛЧ три раза. Тухель – первый немецкий тренер, добравшийся до полуфинала с тремя клубами (до этого с «Челси» и «ПСЖ»).

В ответном матче «Манчестер Сити» нанёс 33 удара по воротам «сливочных». Последний раз в игре плей-офф ЛЧ было больше ударов за матч у одной команды в марте 2020 года, когда «Ливерпуль» дома 34 раза бомбардировал рамку другого мадридского клуба – «Атлетико». И тоже проиграл – 2:3. Напоследок напомним, что в полуфиналах «Реал» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» – с «Боруссией» (30 апреля/1 мая и 7/8 мая).

Кирилл Иванцов