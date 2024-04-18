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Лига чемпионов

Без голов и ассистов: Холанн сделал 11 точных передач за два матча с «Реалом»

18 Апреля 2024 • 11:26 Комментировать (1)

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провально проявил себя в противостоянии с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Как информирует Sports Zone, норвежский бомбардир не отметился голами и результативными передачами в этих встречах. За два матча скандинав смог сделать лишь 11 точных передач.

Напомним, что в первом поединке команды расписали результативную мировую со счетом 3:3. В ответной встрече была также зафиксирована ничья – 1:1. Судьба путевки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Реала» - 4:3.

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18 Апреля 2024 в 12:16
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