Игроки «Барселоны» и «ПСЖ» устроили потасовку из-за выкрика Мбаппе - раскрыты слова нападающего

По окончании ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов между футболистами «Барселоны» и «ПСЖ» произошла потасовка. Катализатором ссоры стал звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе.

После победы он выкрикнул: «Это футбол, нужно говорить на поле». После этого игроки «сине-гранатовых» отправились за французом в подтрибунное помещение, где начали выяснять отношения. В конфликт вмешались и игроки «ПСЖ», рапортует Mundo Deportivo.

Напомним, что встреча завершилась крупной победой французского клуба со счетом 4:1. Мбаппе записал себе в актив дубль. По сумме двух матчей «ПСЖ» вышел в полуфинал, где сыграет с «Боруссией».