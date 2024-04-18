Гвардиола объяснил, почему заменил Холанна и де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о замене двух звезд команды – форварда Эрлинга Холанна и хавбека Кевина де Брёйне – в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1, 3:4 пен.).
«Кевин и Эрлинг сами попросили о замене. Они просто не могли продолжать игру. Эти парни показали отличное выступление. Я не люблю делать замены, но это была их просьба. У них попросту не осталось сил», - рассказал испанец во время пресс-конференции.
По сумме двух матчей «Манчестер Сити» уступил «Реалу» и вылетел из розыгрыша престижного турнира. Мадридцы в полуфинале сыграют с «Баварией».
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