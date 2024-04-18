Талалаев: «Манчестер Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 — пен) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По мнению российского специалиста, несмотря на поражение, по игре «горожане» выглядели предпочтительнее своего соперника.

«Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал» с Анчелотти. Магию делают вместе футболисты и тренер», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». Первая игра этих команд состоится 30 апреля в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.