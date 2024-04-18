Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Талалаев: «Манчестер Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал»

18 Апреля 2024 • 09:34 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:1
Реал Мадрид

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 — пен) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По мнению российского специалиста, несмотря на поражение, по игре «горожане» выглядели предпочтительнее своего соперника.

«Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал» с Анчелотти. Магию делают вместе футболисты и тренер», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». Первая игра этих команд состоится 30 апреля в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Талалаев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Апреля
09:34
Талалаев: «Манчестер Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал» 1
03:08
33 удара «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» – рекорд плей-офф Лиги чемпионов последних четырёх лет 3
02:48
«Реал» выигрывал Лигу чемпионов во всех пяти предыдущих случаях, когда выбивал действующего победителя
02:17
Начо: «Манчестер Сити» создал нам много проблем, но мы – «Реал»
02:10
Вальверде получил награду лучшему игроку матча «Манчестер Сити» – «Реал»
01:56
Кроос: «Мы знали, что в игре с «Манчестер Сити» придётся страдать»
01:48
Анчелотти – о победе над «Манчестер Сити»: «Нам пришлось страдать» 2
01:32
Родри – о вылете от «Реала»: «На поле была только одна команда» 1
01:24
​Рубен Диаш: «Не знаю, что сказать, я разочарован»
01:24
Беллингем – о победе над «Манчестер Сити»: «Всё решил менталитет» 1
01:12
Анчелотти – первый тренер, трижды выбивший команду Гвардиолы из Лиги чемпионов
01:02
«Реал» в 17-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов – рекорд
00:55
Полуфинал Лиги чемпионов пройдёт без английских команд – такого не было четыре года
00:48
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов 71
00:35
Холанн не забил «Реалу» ни одного гола в четырёх матчах
00:28
«Реал» потерял Карвахаля из-за травмы
17 Апреля
23:53
Де Брёйне повторил рекорд Лиги чемпионов по результативным действиям в матчах с «Реалом»
23:44
Четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов стал самым результативным за всю историю
23:28
«Реал» не проиграл ни одного из 57 последних матчей в Лиге чемпионов, когда вёл к перерыву
23:13
В первом тайме матча с «Реалом» у Холанна набралось больше ударов, чем пасов
23:04
Анчелотти вышел на второе место среди тренеров «Реала» по числу матчей в Лиге чемпионов
22:52
Холанну потребовалось 37 минут для первого точного паса в игре с «Реалом»
22:51
Родриго повторил личный рекорд результативности в Лиге чемпионов
22:46
Карвахаль пропустит следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов
22:35
Родриго приблизился к рекорду Месси в матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» Гвардиолы
22:28
Родриго отличается голом уже в четырёх матчах кряду
22:25
Родриго забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов
22:23
«Реал» забил первым в ответном матче с «Манчестер Сити»
22:01
Только три игрока превосходят Беллингема по матчам в Лиге чемпионов до 21-летия
21:53
Фердинанд оценил шансы «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом»
21:45
Маркизио сравнил Беллингема с Зиданом
21:30
«Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 69
20:58
Де Брёйне, Уокер и Холанн – в старте «Манчестер Сити» на битву с «Реалом»
20:02
Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
18:56
Мор — о матче «Манчестер Сити» — «Реал»: «Это досрочный финал Лиги чемпионов»
15:37
Беллингем высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити»
15:23
Гвардиола: «Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде» 1
12:56
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Лиги чемпионов — 17 апреля 2024
12:54
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Реал» выходил и не из таких передряг»
11:06
«Манчестер Сити» уверенно победит «Реал» в ответном матче – прогноз суперкомпьютера Opta
10:00
Анчелотти против Гвардиолы: Возможные составы на матч «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов
08:17
Эксперты спрогнозировали победителя матча «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид 4
02:22
Манчестер Сити - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
23:53
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Манчестер Сити – Реал Лиги чемпионов – 17 апреля 2024
21:53
Беллингем: «Люди думают, что «Манчестер Сити» – фаворит, но мы уверены в себе»
20:44
«Реал» никогда не обыгрывал «Манчестер Сити» на выезде – Анчелотти дал комментарий 3
20:40
Беллингем — о 0:4 с «Манчестер Сити»: «Нужно учиться на ошибках»
20:32
Беллингем: «Когда у нас с Винисиусом и Родриго всё получается, это прекрасно»
20:19
Анчелотти поделился ожиданиями от ответной игры с «Манчестер Сити»
20:17
Анчелотти ответил, подготовил ли новый сюрприз для «Манчестер Сити»
20:15
Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити»
20:08
Анчелотти рассказал, выйдет ли Камавинга в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
20:06
Беллингем объяснил, почему стал меньше забивать
19:32
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Лиги чемпионов — 17 апреля 2024
19:02
Уокер, Аке и Стоунс тренировались перед матчем с «Реалом»
18:23
Анчелотти до сих пор не решил, как «Реал» будет играть с «Манчестер Сити» 2
17:10
Бернарду Силва: «Реал» хочет отомстить нам»
16:55
Бернарду Силва рассказал, чем его вдохновляют Модрич и Кроос
16:49
Бернарду Силва: «С де Брёйне мы сильнее – в хороший день его трудно остановить»
16:45
Бернарду Силва: «Мы хотим выиграть два требла подряд»
16:41
Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити» с просьбой перед игрой с «Реалом»
16:36
Гвардиола: Нехорошо думать, что мы уже прошли «Реал»
16:32
Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью»
16:26
Гвардиола: «Лучше играть по средам и субботам, чем не выступать в Лиге чемпионов»
16:22
Гвардиола дал оценку Беллингему
16:18
Гвардиола рассказал, когда сможет подумать о втором подряд требле «Манчестер Сити»
16:06
Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов 1
16:02
Гвардиола: «Я не боюсь «Реал»
15:05
Макманаман: «Реал» не так силён, как «Манчестер Сити»
13:54
«Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
00:53
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Реал Лиги чемпионов – 17 апреля 2024
15 Апреля
21:30
«Манчестер Сити» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:42
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» 1
12:59
Гвардиола: «Реал» удивил нас в первом матче»
11:43
Уокер верит, что сможет сыграть против «Реала» в среду
14 Апреля
01:48
Начо сыграет в основе «Реала» в матче против «Манчестер Сити»
00:11
Анчелотти назвал игрока, который точно выйдет в старте в матче с «Манчестер Сити»
12 Апреля
14:27
Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
11 Апреля
02:53
Фоден – об ответном матче с «Реалом»: «Надеюсь, повторим то, что сделали в прошлом году»
10 Апреля
19:11
Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»
14:24
Елагин: «Папа Карло — это вечный знак качества, но всё же дальше пройдёт Пеп»
03:16
Анчелотти: «Мы хотим сыграть так же в Манчестере» 1
03 Апреля
01:55
Анчелотти рассчитывает, что Милитао наберёт оптимальную форму к ответной игре с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
18 Апреля 2024 в 10:57
Теперь понятно почему Талалаев долго не задерживается ни в одном клубе.
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ сравнил «Локомотив» и «Металлург» «Трудный сезон»: Канарейкин высказался об игре Овечкина Экс-тренер сборной России — о финале Кубка Гагарина «Шансы у обеих команд равные» Канарейкин: «Не думаю, что серия в финале Кубка Гагарина будет долгой» «Лучше больше отдохнуть, чем сыграть семь матчей и сразу включаться в мощную зарубу»: Рыбин – о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
11:09 · Лига чемпионов
Игроки «Барселоны» и «ПСЖ» устроили потасовку из-за выкрика Мбаппе - раскрыты слова нападающего
10:35 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему заменил Холанна и де Брёйне 1
09:34 · Лига чемпионов
Талалаев: «Манчестер Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал» 1
09:29 · Лига чемпионов
«Реал» обновил рекорд, выбив «Манчестер Сити» 1
09:05 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не обыграл «Реал» 1
08:49 · Лига чемпионов
Киммих оценил свой гол «Арсеналу»
08:35 · Лига чемпионов
Нойер назвал главный фактор победы над «Арсеналом»
07:36 · Лига чемпионов
Лунин прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити»
07:29 · Лига чемпионов
Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы 2
07:17 · Лига чемпионов
Вальверде: «Манчестер Сити» играл лучше, но мы - «Реал»
03:57 · Лига чемпионов
Рио Фердинанд раскритиковал Канселу
03:19 · Лига чемпионов
Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале 1
03:09 · Англия. Премьер-лига
​Костакурта: «Гвардиоле повезло в прошлом году»
03:08 · Лига чемпионов
33 удара «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» – рекорд плей-офф Лиги чемпионов последних четырёх лет 3
02:57 · Лига чемпионов
Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем