«Реал» обновил рекорд, выбив «Манчестер Сити»

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» победил «Манчестер Сити». Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты «королевского» клуба – 4:3.

Как информирует Opta, испанский гранд в шестой раз выбил из розыгрыша действующего чемпиона турнира. Таким образом, «сливочные» обновили свой рекорд.

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти встретятся с мюнхенской «Баварией». На стадии ¼ финала немецкий коллектив оказался сильнее лондонского «Арсенала», победив английский топ-клуб с общим счетом 3:2.