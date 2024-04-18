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Лига чемпионов

«Реал» обновил рекорд, выбив «Манчестер Сити»

18 Апреля 2024 • 09:29 Комментировать (1)

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» победил «Манчестер Сити». Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты «королевского» клуба – 4:3.

Как информирует Opta, испанский гранд в шестой раз выбил из розыгрыша действующего чемпиона турнира. Таким образом, «сливочные» обновили свой рекорд.

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти встретятся с мюнхенской «Баварией». На стадии ¼ финала немецкий коллектив оказался сильнее лондонского «Арсенала», победив английский топ-клуб с общим счетом 3:2.

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Реал Мадрид Манчестер Сити
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