Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не обыграл «Реал»

18 Апреля 2024 • 09:05 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по ответному матчу с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я бы хотел выиграть, но поздравляю соперника. В футболе что главное? Забивать голы. Исход противостояния решили мелочи. Теперь «Реал» в полуфинале, а мы – нет», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что оба матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» завершились вничью (3:3, 1:1). В серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда Карло Анчелотти – 4:3. За выход в финал Лиги чемпионов «королевский» клуб поборется с мюнхенской «Баварией».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
«Лучше больше отдохнуть, чем сыграть семь матчей и сразу включаться в мощную зарубу»: Рыбин – о финале Кубка Гагарина Плющев: «Длительная пауза «Локомотива» может плохо сказаться на игре команды» Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
09:05 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не обыграл «Реал»
08:49 · Лига чемпионов
Киммих оценил свой гол «Арсеналу»
08:35 · Лига чемпионов
Нойер назвал главный фактор победы над «Арсеналом»
07:36 · Лига чемпионов
Лунин прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити»
07:29 · Лига чемпионов
Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы
07:17 · Лига чемпионов
Вальверде: «Манчестер Сити» играл лучше, но мы - «Реал»
03:57 · Лига чемпионов
Рио Фердинанд раскритиковал Канселу
03:19 · Лига чемпионов
Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале 1
03:09 · Англия. Премьер-лига
​Костакурта: «Гвардиоле повезло в прошлом году»
03:08 · Лига чемпионов
33 удара «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» – рекорд плей-офф Лиги чемпионов последних четырёх лет 1
02:57 · Лига чемпионов
Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов
02:48 · Лига чемпионов
«Реал» выигрывал Лигу чемпионов во всех пяти предыдущих случаях, когда выбивал действующего победителя
02:37 · Лига чемпионов
Лишь в третий раз в истории в полуфинале Лиги чемпионов сыграют сразу два представителя Бундеслиги
02:27 · Лига чемпионов
Тухель: «Бавария» проявила смелость и заслужила победу над «Арсеналом»
02:17 · Лига чемпионов
Начо: «Манчестер Сити» создал нам много проблем, но мы – «Реал»
Все новости
Рекомендуем