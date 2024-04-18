Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не обыграл «Реал»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по ответному матчу с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я бы хотел выиграть, но поздравляю соперника. В футболе что главное? Забивать голы. Исход противостояния решили мелочи. Теперь «Реал» в полуфинале, а мы – нет», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что оба матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» завершились вничью (3:3, 1:1). В серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда Карло Анчелотти – 4:3. За выход в финал Лиги чемпионов «королевский» клуб поборется с мюнхенской «Баварией».