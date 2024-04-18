Киммих оценил свой гол «Арсеналу»

«Невероятное чувство. Я забил очень важный мяч перед нашими фанатами. Ради таких моментов я выхожу на поле. Мы много работали ради этой победы. Меня признали лучшим игроком встречи, рад этому. Теперь мы концентрируемся на полуфинале», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.