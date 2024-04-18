Киммих оценил свой гол «Арсеналу»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о минимальной победе над лондонским «Арсеналом» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Немцы выиграли со счетом 1:0, единственный мяч забил Киммих.
«Невероятное чувство. Я забил очень важный мяч перед нашими фанатами. Ради таких моментов я выхожу на поле. Мы много работали ради этой победы. Меня признали лучшим игроком встречи, рад этому. Теперь мы концентрируемся на полуфинале», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
По сумме двух игр «Бавария» одолела «Арсенал» с общим счетом 3:2. В полуфинале мюнхенцы встретятся с мадридским «Реалом».
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