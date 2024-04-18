Нойер назвал главный фактор победы над «Арсеналом»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над лондонским «Арсеналом» (1:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«Это был особенный вечер. Классная атмосфера, армия болельщиков, огромная поддержка. Но ключевую роль в нашей победе сыграла дисциплина, которую мы показали в своей игре. Именно это стало залогом нашего успеха», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 2:2. Таким образом, «Бавария» пробилась в полуфинал турнира. Следующим соперником мюнхенского гранда будет мадридский «Реал».