Лунин прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити»

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были «сливочные» - 4:3.

«Я очень устал. Это были тяжелые 120 минут. Хочу выразить огромную благодарность команде, которая билась и приложила максимум усилий для победы. Лучший игрок матча – это весь «Реал». Мы уже в полуфинале Лиги чемпионов», - приводит слова Лунина AS.

В ½ финала Лиги чемпионов «королевский» клуб встретится с мюнхенской «Баварией». На стадии четвертьфинала немцы одолели лондонский «Арсенал».