Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победную серию пенальти в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 пен.).
«Мы готовились к такому развитию событий. У меня была информация о тех игроках, которые будут бить. В одном моменте я решил рискнуть. Очень рад, что с ударом Силвы все прошло хорошо. Нужно было оставаться на месте», - передает слова Андрея AS.
В серии послематчевых пенальти Лунин парировал удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича.
За выход в финал Лиги чемпионов мадридский гранд поборется с мюнхенской «Баварией», одолевшей лондонский «Арсенал».
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