Вальверде: «Манчестер Сити» играл лучше, но мы - «Реал»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух матчей «королевский» клуб оказался сильнее «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» играл лучше нас, но мы – «Реал». Мой трофей лучшему игроку матча принадлежит всем, кто находился на поле. Беллингем? Он сражался до конца, смог реализовать пенальти. Это говорит о его мужестве», - передает слова уругвайского полузащитника Madrid Zone.

Стоит отметить, что в полуфинале Лиги чемпионов мадридскому гранду будет противостоять мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб на стадии ¼ финала выбил лондонский «Арсенал».