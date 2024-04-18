Рио Фердинанд раскритиковал Канселу

Каталонская «Барселона» провалила матч с «ПСЖ» - после удаления Рональда Араухо команда Хави откровенно расклеилась и даже запаниковала. Это проявилось в эпизоде с третьим голом с пенальти, его «привёз» опытный Жоау Канселу. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд жёстко раскритиковал португальского футболиста, в прошлом выступавшего за «Манчестер Сити».

- Когда игрок удаляется от ваших ворот, то какой смысл фолить на нём? Канселу сыграл как неопытный игрок, который запаниковал. Может, он потерялся на поле, не понимал, в какой именно точке находится. Пенальти был справедливым, - цитирует слова Фердинанда BBC sport.