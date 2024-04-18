Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о сопернике своей команды по полуфиналу Лиги чемпионов – мадридском «Реале».

Коллектив Томаса Тухеля вышел в 1/2 финала турнира впервые с 2020 года, одолев лондонский «Арсенал». За путёвку в финал «Баварии» предстоит поспорить с «Реалом», который взял верх над «Манчестер Сити» благодаря успеху в серии пенальти.

«Очевидно, «Реал» – большой клуб с потрясающей историей в Лиге чемпионов. Мы насладимся сегодняшним вечером, а затем, конечно, начнём подготовку», – сказал в интервью TNT Sports Кейн.

Первый матч противостояния «Бавария» – «Реал» состоится 30 апреля в Мюнхене. Ответная игра запланирована на 8 мая.