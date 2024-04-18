33 удара «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» – рекорд плей-офф Лиги чемпионов последних четырёх лет

«Манчестер Сити» нанёс огромное количество ударов по воротам мадридского «Реала», но не сумел пройти в полуфинал.

По итогам основного и дополнительного времени ответного поединка 1/4 финала «горожане» пробили по воротам «сливочных» 33 раза (при восьми ударах у гостей), однако счёт на табло так и остался ничейным – 1:1. Мадридцы оказались точнее в серии пенальти и выбили гранда Премьер-лиги из турнира.

Коллектив Хосепа Гвардиолы установил рекорд по количеству ударов в матче плей-офф Лиги чемпионов с марта 2020 года, когда «Ливерпуль» пробил по воротам «Атлетико» 34 раза, докладывает City Xtra. К слову, победителем того противостояния также стала команда из Мадрида (4:2 по сумме двух игр).