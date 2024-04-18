Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о предстоящих матчах против мадридского «Реала».

Мюнхенцы вышли в полуфинал, одолев лондонский «Арсенал», в то время как «Реал» выбил из турнира «Манчестер Сити».

«В полуфинале всё будет совершенно по-другому, потому что стиль «Реала» сильно отличается от стиля «Арсенала». Я видел не слишком много матчей «Реала» в этом сезоне, но, очевидно, нам предстоят одни из самых сложных игр, которые только можно представить. Нам будет противостоять крупнейший клуб в мире. Мы с нетерпением ждём этого вызова и надеемся, что окажемся на высоте», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

Поединки «Баварии» с «Реалом» пройдут 30 апреля и 8 мая.