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Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

18 Апреля 2024 • 02:57 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид / Манчестер Сити
30.04 22:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о предстоящих матчах против мадридского «Реала».

Мюнхенцы вышли в полуфинал, одолев лондонский «Арсенал», в то время как «Реал» выбил из турнира «Манчестер Сити».

«В полуфинале всё будет совершенно по-другому, потому что стиль «Реала» сильно отличается от стиля «Арсенала». Я видел не слишком много матчей «Реала» в этом сезоне, но, очевидно, нам предстоят одни из самых сложных игр, которые только можно представить. Нам будет противостоять крупнейший клуб в мире. Мы с нетерпением ждём этого вызова и надеемся, что окажемся на высоте», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

Поединки «Баварии» с «Реалом» пройдут 30 апреля и 8 мая.

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Реал Мадрид Бавария Томас Тухель ещё теги

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД / МАНЧЕСТЕР СИТИ
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