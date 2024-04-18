«Реал» выигрывал Лигу чемпионов во всех пяти предыдущих случаях, когда выбивал действующего победителя

Мадридский «Реал» взял реванш за прошлый год, сумев оставить за бортом Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

«Горожане» завершили поход за вторым подряд трофеем Лиги чемпионов, уступив «сливочным» в серии послематчевых пенальти на стадии четвертьфинала. «Реалу» удалось выбить из Лиги чемпионов её действующего победителя уже в шестой раз в истории – во всех пяти предыдущих случаях мадридский гранд в итоге становился триумфатором турнира. Это происходило в 1998, 2000, 2002, 2014 и 2022 годах.

Команда Карло Анчелотти поборется за путёвку в финал с «Баварией», одолевшей в четвертьфинале лондонский «Арсенал».