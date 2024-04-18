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Лига чемпионов

Лишь в третий раз в истории в полуфинале Лиги чемпионов сыграют сразу два представителя Бундеслиги

18 Апреля 2024 • 02:37 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Атлетико М

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» представят немецкую Бундеслигу в полуфинале Лиги чемпионов.

Во вторник «шмели» взяли верх над мадридским «Атлетико», выиграв ответную домашнюю встречу со счётом 4:2 (5:4 по сумме двух матчей), а в среду «Баварии» удалось минимально одолеть «Арсенал» на своём поле (3:2 по итогам противостояния).

Как отмечает пресс-служба УЕФА, лишь в третий раз за всю историю сразу два представителя Бундеслиги выступят в полуфинале Лиги чемпионов. Первый такой случай датирован сезоном-2012/13, второй – сезоном-2019/20. Любопытно, что в обоих розыгрышах победителем турнира в итоге стала «Бавария», причём в 2013 году мюнхенцы взяли верх в финале над «Боруссией».

В полуфинале нынешней Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Реалом», а «Боруссия» – с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд

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