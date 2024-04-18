Лишь в третий раз в истории в полуфинале Лиги чемпионов сыграют сразу два представителя Бундеслиги

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» представят немецкую Бундеслигу в полуфинале Лиги чемпионов.

Во вторник «шмели» взяли верх над мадридским «Атлетико», выиграв ответную домашнюю встречу со счётом 4:2 (5:4 по сумме двух матчей), а в среду «Баварии» удалось минимально одолеть «Арсенал» на своём поле (3:2 по итогам противостояния).

Как отмечает пресс-служба УЕФА, лишь в третий раз за всю историю сразу два представителя Бундеслиги выступят в полуфинале Лиги чемпионов. Первый такой случай датирован сезоном-2012/13, второй – сезоном-2019/20. Любопытно, что в обоих розыгрышах победителем турнира в итоге стала «Бавария», причём в 2013 году мюнхенцы взяли верх в финале над «Боруссией».

В полуфинале нынешней Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Реалом», а «Боруссия» – с «ПСЖ».