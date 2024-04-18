Тухель: «Бавария» проявила смелость и заслужила победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает об игре своей команды в ответном матче 1/4 финала против «Арсенала» (1:0).

Судьбу противостояния решил гол Йозуа Киммиха, забитый на 63-й минуте. Напомним, что на прошлой неделе команды сыграли вничью в Лондоне (2:2).

«Эта победа очень много значит для меня. Первый тайм был похож на игру в шахматы: никто не хотел делать первый ход, никто не хотел ошибаться. Второй тайм сложился значительно лучше – мы проявили смелость и заслужили победу. Я горжусь усилиями команды», – сказал в интервью DAZN Тухель.

В полуфинале «Бавария» сыграет против мадридского «Реала».