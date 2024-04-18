Начо: «Манчестер Сити» создал нам много проблем, но мы – «Реал»

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился мыслями после успеха в противостоянии с «Манчестер Сити».

Команде Карло Анчелотти удалось выбить из турнира его действующего победителя благодаря триумфу в серии послематчевых пенальти. Ответная встреча, прошедшая в Англии, завершилась со счётом 1:1, в Мадриде была зафиксирована ничья 3:3.

«Сегодня вечером нам пришлось очень нелегко, поскольку «Сити» действительно создал нам много проблем, но мы «Реал». Мы всегда, всегда боремся до самого конца. Мы не привыкли так страдать, но мы были уверены в том, что выйдем в полуфинал, – это единственное, что имело значение. Мы проявили себя с новой стороны: нам удалось показать, что мы умеем добиваться победы, защищаясь глубоко», – заявил в беседе с Movistar Начо.