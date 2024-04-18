Вальверде получил награду лучшему игроку матча «Манчестер Сити» – «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде удостоился приза лучшему игроку ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Команды забили друг другу по одному голу, поэтому победителя выявила серия послематчевых пенальти – им стал «Реал». Награду главной звезде встречи получил Вальверде, проделавший впечатляющий объём работы – почти 14 километров покрытого расстояния. Также уругваец стал лучшим по количеству совершённых перехватов наряду с Тони Кроосом (по три).

Напомним, что первая встреча, которая прошла в Мадриде на прошлой неделе, завершилась со счётом 3:3. В ней, к слову, Вальверде стал автором спасительного для своей команды третьего гола.