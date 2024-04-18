​Впервые в истории Лиги чемпионов два английских клуба выбили в один день

Английский «Манчестер Сити» сложил свои полномочия обладателя Лиги чемпионов, проиграв в серии пенальти мадридскому «Реалу».

То же самое в среду произошло и с лондонским «Арсеналом» - команда Микеля Артеты съездила в Мюнхен, но там проиграла «Баварии», пропустив в середине второго тайма. Как оказалось, впервые в истории Лиги чемпионов два или более английских клубов покинули турнир в один и тот же день. Ранее столь неудачных дней для английских клубов в самом престижном клубном турнире футбольной Европы ещё не было.

В полуфиналах сыграют «Реал» и «Бавария», а также «Боруссия» с «ПСЖ».