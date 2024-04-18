Кроос: «Мы знали, что в игре с «Манчестер Сити» придётся страдать»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Сливочным» удалось выстоять под натиском «горожан» в Манчестере (1:1), а затем взять верх в серии послематчевых пенальти (4:3).

«Мы знали, что придётся страдать, играя здесь. Мы знаем, как страдать, но игра всегда оставалась открытой. Мы были уверены в себе во время серии пенальти», – передаёт Madrid Xtra слова Крооса, заменённого на Луку Модрича на 79-й минуте.

В полуфинале «Реалу» предстоит сыграть с «Баварией», которая обыграла «Арсенал» в параллельном матче с минимальным счётом (3:2 по сумме двух встреч).