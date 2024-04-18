Анчелотти – о победе над «Манчестер Сити»: «Нам пришлось страдать»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, насколько непростым для команды получилось противостояние с «Манчестер Сити».

Испанский гранд одолел «горожан» в серии послематчевых пенальти (4:3) после ничьей 4:4 по сумме двух встреч.

«Мы хорошо начали, шли вперёд, но потом нам пришлось выживать и страдать. «Сити» контролировал ситуацию, мы защищались слишком глубоко.

Когда дело дошло до серии пенальти, мы были абсолютно уверены, что пройдём дальше.

Это единственный способ приехать сюда и обыграть «Манчестер Сити» – нужно много работать, идти на жертвы, добиваешься результата так, как можешь.

Сегодня мы отлично защищались. Суть «Реала» – всегда бороться и добиваться своего даже в тех ситуациях, из которых, казалось бы, нет выхода», – сказал в интервью Movistar Анчелотти.