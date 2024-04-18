Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

«Горожане» не смогли обыграть «Реал» в родных стенах (1:1) после ничьей 3:3 в первом матче, прошедшем в Мадриде на прошлой неделе. В серии пенальти «сливочные» оказались точнее – 4:3.

«Хочу от всего сердца поблагодарить своих игроков. Но футбол – это про победы. Мы показали исключительную игру, но не сделали достаточно для победы.

Иногда вы выигрываете серию пенальти, иногда – нет. В игровое время мы не реализовали много моментов, но защищались очень хорошо.

Я бы предпочёл выиграть, но поздравляю «Реал». Мы сделали всё возможное – мне абсолютно не о чем сожалеть», – приводит BBC слова Гвардиолы.