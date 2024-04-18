​Артета: «Нас ждёт гонка за титулом в АПЛ»

Лондонский «Арсенал» покинул Лигу чемпионов, уступив «Баварии», но наставник клуба Микель Артета не очень огорчён - он уже думает о будущем. «Арсенал» ведёт борьбу за чемпионский титул в АПЛ и все силы теперь будут брошены на достижение этой заветной цели.

- Впереди нас ждёт прекрасная схватка за чемпионский титул. Шесть матчей - и мы на два очка впереди «Манчестер Сити». Загруженный календарь. Сейчас надо поскорее забыть эту боль и готовиться к матчу с «Вулверхэмптоном», - цитирует слова Артеты BBC Sport.

В последний раз «Арсенал» становился чемпионом ровно 20 лет тому назад - в 2004 году.