Родри – о вылете от «Реала»: «На поле была только одна команда»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри откровенно высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов.

Действующие победители турнира завершили свой путь на стадии четвертьфинала, уступив мадридскому «Реалу» в серии послематчевых пенальти. В Мадриде была зафиксирована ничья 3:3, в то время как в Англии команды сыграли менее результативно – 1:1.

«Горожане» имели значительное преимущество по ударам (33:8), ударам в створ (9:3) и владению мячом (68% против 32%) в ответном матче, но на табло это не нашло никакого отражения.

«Честно говоря, сегодня я видел на поле только одну команду», – приводит журналист Майк Майнай послематчевое высказывание Родри, не проигрывавшего с «Манчестер Сити» с февраля прошлого года.