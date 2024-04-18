​Рубен Диаш: «Не знаю, что сказать, я разочарован»

Английский «Манчестер Сити» сложил свои полномочия обладателя Лиги чемпионов, проиграв в серии пенальти мадридскому «Реалу». Мадридцы вышли в полуфинал, «Манчестер Сити» же остаётся рассчитывать на победы в других турнирах. События игры прокомментировал португальский защитник клуба Рубен Диаш:

- Я не знаю, что сказать, я разочарован. Мы доминировали, но получили серию пенальти. У нас были шансы, и потому трудно принять такое поражение. Когда у вас преимущество, вы стремитесь избежать серии пенальти. А они хотели эту серию. Это был не наш день, - считает Диаш, слова которого цитирует BBC Sport.

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией».