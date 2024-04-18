Беллингем – о победе над «Манчестер Сити»: «Всё решил менталитет»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.
Коллектив Карло Анчелотти взял верх в противостоянии с «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счётом 4:3. По итогам двух встреч команды забили друг другу по четыре гола.
«Это облегчение. В эту игру было вложено так много сил. В конце я едва стоял на ногах.
Играть против «Манчестер Сити» очень сложно: эта команда манипулирует вашим движением, перемещая мяч. Многие развалились бы, но мы держались по-настоящему хорошо.
Наша сила в том, что Карло Анчелотти даёт многим игрокам свободу – мы чувствуем себя непринуждённо. Тренер вселяет в нас спокойствие и уверенность.
Если хочешь играть в такой команде, как «Реал», ты должен ощущать ответственность, а не давление. Сегодня всё решил менталитет», – сказал в интервью TNT Sports Беллингем.
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