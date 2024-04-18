Анчелотти – первый тренер, трижды выбивший команду Гвардиолы из Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в этот раз взял верх в дуэли с Хосепом Гвардиолой.

Четвертьфинальное противостояние «сливочных» с «Манчестер Сити» завершилось триумфом первых – всё решилось в серии послематчевых пенальти, где мадридцы оказались точнее (4:3). Общий счёт по итогам двух игр – 4:4.

Команда Анчелотти оставила команду Хосепа Гвардиолы за бортом Лиги чемпионов уже в третий раз в истории – ранее это не удавалось ни одному тренеру, сообщает Squawka. Первый такой случай был зафиксирован в 2014 году, когда «Реал» оказался сильнее «Баварии», возглавляемой Пепом; второй – в 2022, когда великие наставники занимали те же должности, что и сейчас. Что любопытно, оба розыгрыша завершились триумфом «Реала» Анчелотти в турнире.