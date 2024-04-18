«Реал» в 17-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов – рекорд

Мадридский «Реал» снова сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти оставила за бортом «Манчестер Сити», обыграв действующего победителя турнира в серии пенальти (4:3) после ничьей 4:4 по сумме двух матчей. По информации Opta, «Реал» добрался до полуфинала Лиги чемпионов в 17-й раз в истории – рекордный показатель. Второе место в рейтинге занимает «Бавария», которая выступит в 1/2 финала главного еврокубка в 13-й раз.

Именно «Бавария» сыграет с «Реалом» в полуфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В параллельной дуэли сразятся «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».